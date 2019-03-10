وزير زراعة الوفاق: رفع مستوى تواجد «فاو» في ليبيا

شعار منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. (أرشيفية: فرانس برس)

اتفق وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بحكومة الوفاق د. أبوبكر المنصوري، مع المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية «فاو»، على رفع مستوى تواجد المنظمة في ليبيا من مكتب إلى ممثلية؛ لتؤدي دورًا أكثر فاعلية، والمساهمة في الدفع بقطاع الزراعة والاستفادة من الدعم الدولي في بناء القدرات .

جاء الاتفاق على هامش الإجتماع الدولي للدول المانحة لمكافحة آفة سوسة النخيل الحمراء، الذي عُـقد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

كما التقى المنصوري مع المدير العام للمركز العربي لدراسات الأراضي الجافة والمناطق القاحلة، حيث مراجعة الاتفاقات السابقة والاتفاق على مشروعٍ لإدارة المياه وتحسين وتنمية السلالات الحيوانية وإدخال أصناف بذور متطورة تتحمل الجفاف.