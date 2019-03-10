تراجع العملات الرئيسية بالسوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 مارس 2019, 11:51 صباحا

سجلت العملات الدولية الرئيسية الأكثر تداولًا بالسوق الموازية انخفاضًا مقابل الدينار الليبي اليوم الأحد.

وهبط الدولار الأميركي بفارق 3 قروش، مسجلاً 4.24 دينار اليوم مقابل 4.27 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كذلك هبط اليورو والجنيه الإسترليني بفارق 3 قروش، إذ سجلت العملة الأوروبية الموحدة 4.83 دينار اليوم، مقارنة بـ4.86 دينار أمس، كما تراجعت العملة البريطانية إلى 5.38 دينار مقارنة بـ5.41 دينار أمس.

واستقرت الليرة التركية عند مستوى 0.78 دينار، كذلك حافظ الدينار التونسي على مستوى 1.35 دينار .

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