«أطباء بلا حدود» توفر معدات لمستشفى ابن سينا بسرت

مستشفى ابن سينا التعليمى في سرت. (بوابة الوسط)

أعلن مستشفى ابن سينا التعليمي عن اتفاق مع منظمة «أطباء بلا حدود» على توفير بعض المعدات والمستلزمات الطبية لمرافق المستشفى قريبًا.

وقال مدير عام المستشفى د.محمد محمد السريتي، اليوم الأحد، لـ«بوابة الوسط» إن هذا الاتفاق تم بإدارة المستشفى، بحضور رئيس اللجنة الاستشارية الطبية بالمستشفى الدكتور عبد القادر على العماري.

ومن المقرر أن يساهم وصول المعدات في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، ومساعدة الأطباء في تقديم خدماتهم على أفضل وجه، حسب المصدر.

يشار إلى المستشفى يعاني نقصًا في معدات وأجهزة التحاليل الطبية والتصوير الإشعاعي والمقطعي، والمواد التشغيلية والمستلزمات الطبية العاجلة لأقسام الأطفال وغسيل الكلى.