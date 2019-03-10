«أطباء بلا حدود» توفر معدات لمستشفى ابن سينا بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 10 مارس 2019, 11:14 صباحا
مستشفى ابن سينا التعليمى في سرت. (بوابة الوسط)

أعلن مستشفى ابن سينا التعليمي عن اتفاق مع منظمة «أطباء بلا حدود» على توفير بعض المعدات والمستلزمات الطبية لمرافق المستشفى قريبًا.

وقال مدير عام المستشفى د.محمد محمد السريتي، اليوم الأحد، لـ«بوابة الوسط» إن هذا الاتفاق تم بإدارة المستشفى، بحضور رئيس اللجنة الاستشارية الطبية بالمستشفى الدكتور عبد القادر على العماري.

ومن المقرر أن يساهم وصول المعدات في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، ومساعدة الأطباء في تقديم خدماتهم على أفضل وجه، حسب المصدر.

يشار إلى المستشفى يعاني نقصًا في معدات وأجهزة التحاليل الطبية والتصوير الإشعاعي والمقطعي، والمواد التشغيلية والمستلزمات الطبية العاجلة لأقسام الأطفال وغسيل الكلى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سحب حلقة بصوت مايكل جاكسون من «ذي سيمبسونز»
ثقافة وفن
عشرة أعوام سجنًا لماليزي سب الإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي
دولى
بيزوس وغيتس وبافيت أغنى أغنياء العالم
اقتصاد
الطبقة الوسطى تتلاشى.. 45% من الأسر الليبية تعيش تحت خط الفقر
ليبيا
منحة من الخارجية الأميركية والأمم المتحدة لزيادة أمن المطارات الليبية
ليبيا
تفاصيل إصدارات الحكومة الموقتة سندات مالية منذ العام 2014
ليبيا
في الشرق والغرب.. ديون المصرف المركزي تبــلغ 97 مليار دينار منذ 2014
ليبيا
تورط فيها الساعدي القذافي .. قضية فساد في ليبيا تلاحق الحكومة الكندية
ليبيا
«جريدة الوسط»: اجتماع «السراج-حفتر» صفقة.. اتفاق أم تشاورات؟
ليبيا
هل تفك «دول الجوار» عقدة الأزمة الليبية؟
ليبيا
سامح شكري : نطالب بتنفيذ مبادرة الأمم المتحدة في ليبيا
ليبيا
مسؤول ملف المحترفين يفند سُبل إستقدام لاعبي المنتخب قبل جنوب أفريقيا
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور عالية الدقّة لطائرتين تخترقان جدار الصوت