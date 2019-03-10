صحة الوفاق تحذر من دواء مغشوش لعلاج «اللوكيميا»

مريض بـ«اللوكيميا» خلال تلقيه العلاج. (أرشيفية: الإنترنت)

حذّرت وزارة الصحة بحكومة الوفاق من استخدام منتج دوائي مغشوش مستخدم لعلاج «اللوكيميا» ومتداول في أوروبا وأميركا وآسيا.

ونبهت إدارة الصيدلة بالوزارة، في تعميم نشره المكتب الإعلامي للوزارة صباح اليوم الأحد، إلى أن قسم مراقبة الأدوية المغشوشة بمنظمة الصحة العالمية إلى عدم استخدام صنفين من الدواء.

و كشف التعميم الموجه إلى رئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، ومدير إدارة الرقابة الدوائية، ومديري المستشفيات والمراكز التخصصية أن شركتي «INCYTE» و«TAKEDA» قد أكدتا عدم توافق أرقام التشغيلات الخاصة بالصنفين مع سجلات التصنيع الأصلية، مما يعني أن الشركتين لم تصنعا الصنفين.

وطالب مدير إدارة الصيدلة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة، وضرورة الانتباه من استخدام المنتج الدوائي المغشوش والتواصل مع الإدارة إن وجد.

وتعرف اللوكيميا (سرطان الدم) بأنها أحد أنواع سرطانات خلايا الدم والأنسجة، التي تنتج خلايا الدم مثل نخاع العظم.

أدوية «اللوكيميا» المغشوشة. (وزارة الصحة)