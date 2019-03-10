إطلاق اسم قائد كشفي على أحد شوارع سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأحد 10 مارس 2019, 10:35 صباحا
لافتة تحمل اسم القائد الكشفي حامد الشاوش بأحد شوارع سبها. (بوابة الوسط)

قررت مدينة سبها إطلاق اسم القائد الكشفي المرحوم حامد الشاوش على أحد شوارعها، بمبادرة من مكتب الثقافة و المجتمع ىالمدني بمدينة سبها .

وقالت حميدة لملوم مدير مكتب الثقافة و المجتمع المدني بسبها لـ«بوابة الوسط»: إن هدف هدة هو تكريم الشاوش الذي كان له اثر في مجال الكشافة، مشيرة غلى أهمية «القضاء على بعض الظواهر فى تسمية الشوارع بسبها بمسميات مثل شارع النملة والواسع».

وأشار القائد الكشفي احمد السني إلى أن المرحوم حامد شاوش كان له اثر فى تأسيس الحركة الكشفية فى فزان، و له الفضل في تاسيس مفوضية كشاف سبها، مشيرا إلى أنه كان «قائدا كشفيا يقتدى به».

يشار أن المرحوم حامد الشاوش من مواليد 1944 و انتسب الى الحركة الكشفية فى العام 1959، و شارك فى عدة دورات كشفية محلية وعربية ودولية.

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