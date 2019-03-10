28 مشروعًا إبداعيًا في معرض ليبيا للمشروعات الصغرى

انطلقت فعاليات النسخة الرابعة لمعرض ليبيا للمشروعات الصغرى بمشاركة 28 مشروعًا إبداعيًا من مختلف أنحاء البلاد.

وأشار وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق، المهدي الورضمي، خلال حفل افتتاح المعرض بفندق المهاري راديسون بلو بالعاصمة طرابلس السبت إلى أن مثل هذه المعارض تشكل خطوة أساسية لخلق بيئة مناسبة لتحفيز أصحاب المشاريع الصغرى لعرض مشاريعهم وفتح المجال للتعاون بينهم وبين رجال الأعمال.

وأوضح أن هذه المعارض تشكل شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا دعم الوزارة مثل هذه المشاريع الهادفة لخلق ثقافة الإبداع عند الشباب والعمل على خلق استراتيجية ناجحة لدعم الاقتصاد الوطني بالتنسيق مع المؤسسات والقطاعات كافة.

وتقدم للمشاركة في المعرض هذا العام 132 مشروعًا، لكن لجنة التحكيم اختارت 28 مشروعًا، وفق المسؤول عن تنظيم المعرض صهيب الدويك، الذي أشار إلى أن المشاركين في هذا المعرض من جميع مدن ليبيا ونسبة النساء المشاركات فيه وصلت إلى 42%.

وأكد أن المعرض يتضمن كذلك تنظيم حلقات نقاش حول أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، وأثر ذلك في دعم الاقتصاد الوطني.

حضر افتتاح فعاليات المعرض عضو المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس الهيئة العامة للثقافة حسن أونيس، ومدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة د.عبد الناصر أبوزكية، وعدد من المسؤولين.