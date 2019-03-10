داخلية الوفاق: دوريات أمنية في أقار وحي السلام بالجنوب الليبي

دوريات أمنية في إحدى مناطق الجنوب الليبي. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تسيير دوريات أمنية بمفترق منطقة أقار ومنطقة حي السلام بالجنوب الليبي.

وأشارت، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مديرية أمن القرضة الشاطئ قامت بتسيير هذه الدورات للحفاظ على الأمن والاستقرار داخل المنطقة.

وثمنت وزارة الداخلية الجهود التي تبذل من قبل مديريات الأمن بمناطق الجنوب في الحفاظ على الأمن والأمان داخل البلاد.

كان أعضاء من الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية (التابعة لوزارة الداخلية) أشرفوا الإثنين الماضي على تأمين نائبة الممثل الخاص، ومنسقة الشؤون الإنسانية ماريا ريبيريو خلال وصولها إلى مطار تمنهنت في زيارة للمنطقة الجنوبية.