السفير عمر الترهوني: إيطاليا وافقت على التفاوض حول مسودة اتفاقية تبادل السجناء مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأحد 10 مارس 2019, 01:20 صباحا

قال السفير الليبي لدى روما، عمر الترهوني، إن الحكومة الإيطالية وافقت على «البدء في التفاوض» على مسوَّدة اتفاقية تبادل السجناء مع ليبيا.

ولفت الترهوني إلى أن «السفارة الليبية نجحت في إقناع السلطات الإيطالية على الشروع في التفاوض على مسوَّدة اتفاقية تبادل السجناء، التي من المرجح البدء في نقاشها  بداية شهر مايو المقبل».

وأشار السفير الليبي لدى إيطاليا إلى أن «السفارة ستواصل جهودها حتى إنهاء معاناة الأسر الليبية التي يُحتجز أبناؤها في السجون الإيطالية بتهم تتعلق بالهجرة غير الشرعية».

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يذكر أن عددًا من الشباب الليبي يقبع منذ سنوات في السجون الإيطالية بعد القبض عليهم بتهمة الهجرة غير الشرعية.

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