استئناف حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة بعد إيقافها لساعات

صورة جوية لمطار معيتيقة شرق طرابلس. (الإنترنت)

أعلن مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات، فتح المجال الجوي واستئناف حركة الطيران بمطار معيتيقة الدولي شرق العاصمة طرابلس بعد إيقافها لساعات بسبب تحليق طائرات مسيَّرة من دون طيار في محيط المطار، مساء اليوم السبت.

كان مدير المطار، لطفي الطبيب، أكد لقناة «ليبيا الأحرار»، مساء اليوم، إيقاف حركة الملاحة الجوية أمام الطيران بالمطار لحين إشعار آخر، نتيجة تحليق طائرات مسيَّرة من دون طيار في محيط المطار.

وأضحت صفحة المطار على «فيسبوك» أن القرار جاء بعد رصد «طائرة دون طيار تحوم حول أجواء مطار معيتيقة الدولي بارتفاع نحو 5000 قدم، مما تشكل خطرًا على الطائرات المدنية القادمة والمغادرة من المطار».

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها تعليق حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة، فقد سبق أن أعلنت إدارة المطار توقيف حركة الملاحة الجوية يومي 5 و6 مارس الجاري لذات السبب بناء على «تعليمات من مصلحة الطيران المدني».