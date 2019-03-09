ارتفاع إنتاج حقل الشرارة من النفط الخام إلى 180 ألف برميل يوميًا

إحدى منشآت حقل الشرارة النفطي جنوب غرب ليبيا. (الإنترنت)

قال مهندس في حقل الشرارة النفطي جنوب غرب ليبيا، اليوم السبت، إن إنتاج الحقل من النفط الخام ارتفع إلى نحو 180 ألف برميل يوميًّا، بعدما كان قد بلغ 135 ألف برميل يوميًّا يوم الخميس الماضي، وفق ما نقلته «رويترز».

واستأنف الإنتاج من حقل الشرارة النفطي البالغة طاقته الإنتاجية 315 ألف برميل يوميًّا، عملياته يوم الإثنين الماضي بعد أن ظل مغلقًا منذ ديسمبر 2018، بعد رفع حالة «القوة القاهرة» عنه من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.

وأعلن سفراء فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في بيان اليوم، ترحيبهم بقرار المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة «القوة القاهرة» واستئناف الإنتاج على الفور في حقل الشرارة النفطي الواقع جنوب غرب البلاد.

وأثنى السفراء الأربعة، في بيان نشرته السفارة الأميركية في ليبيا عبر موقعها على الإنترنت، على «قيادة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تعزيز الترتيبات الأمنية التي سمحت للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملها الحيوي نيابة عن جميع الليبيين».

وشدد السفراء في البيان المشترك على ضرورة «أن تظل الموارد النفطية الليبية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط ورقابة حكومة الوفاق الوطني وحدها، بما يعود بالنفع على الشعب الليبي، كما هو موضح في قرارات مجلس الأمن الدولي أرقام 2259 (2015) و2278 (2016) و2362 (2017)».

كانت المؤسسة الوطنية النفط أعلنت يوم 4 مارس الجاري أنها رفعت حالة «القوة القاهرة» عن حقل الشرارة، بعد تأكدها من خروج المجموعة المسلحة المسؤولة عن إغلاقه من الحقل، وأشارت إلى أنه جرى «اتخاذ تدابير أمنية إضافية لحماية الموظفين في الحقل، مع الحرص على تأمين المنطقة المحيطة بالحقل وإنشاء (مناطق خضراء) آمنة».