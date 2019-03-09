المصرف التجاري الوطني بطبرق يتسلم ملفات أرباب الأسر الخاصة بمنحة الـ500 دولار الإضافية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 09 مارس 2019, 08:22 مساء
المصرف التجاري الوطني فرع طبرق. (الإنترنت)

بدأ المصرف التجاري الوطني فرع طبرق، اليوم السبت، استقبال ملفات أرباب الأسر الخاصة بالـ 500 دولار الإضافية للعام 2018، التي أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الشروع في صرفها قبل أسبوعين.

وقال مدير المصرف التجاري الوطني فرع طبرق، قاسم مختار المسماري لـ«بوابة الوسط»، إن المصرف فتح أبوابه منذ الثامنة من صباح اليوم رغم أنه يوم عطله رسمية بواقع 13 موظفًا لاستقبال ملفات أرباب الأسر الخاصة بمنحة الـ500 دولار الإضافية للعام 2018.

وأضاف المسماري أن المصرف تسلم «قرابة 3600 ملف حتى الساعة الثانية بعد الظهر»، وخصص «أكثر من 10 موظفين لإنهاء معاملات أرباب الأسر الجديدة في أسرع وقت ممكن حتى يستفيد منها المواطنون».

وطالب مدير المصرف التجاري الوطني، فرع طبرق، المواطنين «بضرورة تغطية حساباتهم في أسرع وقت ممكن من أجل حجز الدولار» مؤكدًا «ربط منظومة المصرف بمصلحة الأحوال المدينة».

وأوضح المسماري أن «الإجراءات لا تحتاج لأوراق من مكتب السجل المدني أو ما شابه تسهيلاً للمواطن»، لكنها تقتصر «على صورة من جواز السفر وشهادة للوضع العائلي مسحوبة من الإنترنت وصورة من بطاقة 500 دولار للعام الماضي ونموذج خاص بالمصرف».

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