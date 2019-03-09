إيقاف حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة بسبب تحليق طائرات دون طيار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 مارس 2019, 07:33 مساء
مهبط مطار معيتيقة شرق طرابلس. (الإنترنت)

أكد مدير مطار معيتيقة الدولي شرق العاصمة طرابلس، لطفي الطبيب لقناة «ليبيا الأحرار»، مساء اليوم السبت، إيقاف حركة الملاحة الجوية أمام الطيران بالمطار لحين إشعار آخر، نتيجة تحليق طائرات مسيرة من دون طيار في محيط المطار.

وأضحت صفحة المطار على «فيسبوك» أن القرار جاء بعد رصد «طائرة دون طيار تحوم حول أجواء مطار معيتيقة الدولي بارتفاع نحو 5000 قدم، مما تشكل خطرًا على الطائرات المدنية القادمة والمغادرة من المطار».

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها تعليق حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة، فقد سبق أن أعلنت إدارة المطار توقيف حركة الملاحة الجوية يومي 5 و6 مارس الجاري لذات السبب بناء على «تعليمات من مصلحة الطيران المدني».

وأوضحت إدارة مطار معيتيقة أن تعليق حركة الملاحة الجوية حينها كان «بشكل موقت حفاظًا على السلامة الجوية من اختراقات طائرات دون طيار مجهولة الهوية للأجواء، وقريبة من محيط المطار، ما قد يتسبب في كارثة».

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