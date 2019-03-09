وصول الدفعة الأولى من كتب الفصل الدراسي الثاني إلى مخازن التعليم في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | السبت 09 مارس 2019, 06:59 مساء
الدفعة الأولى من كتب الفصل الدراسي الثاني التي وصلت مخازن التعليم في بني وليد. (الإنترنت)

وصلت إلى مخازن مراقبة قطاع التعليم في بني وليد، اليوم السبت، الدفعة الأولى من الكتاب المدرسي، الخاصة بالفصل الثاني للعام الدراسي 2018 - 2019.

وأكد مدير مكتب الإعلام والتواصل بمراقبة التعليم بني وليد، عمر صالح لـ«بوابة الوسط» أن نسبة العناوين التي وصلت المخازن بلغت 58.33%، وأن العناوين التي ستستلم خلال الأيام المقبلة بنسبة 41.66%.

وقال صالح إن مراقبة التعليم ستبدأ توزيع الكتب على المدارس التابعة للمراقبة خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن المراقبة تمكنت من توفير وتوزيع وسائل تعليمية تتعلق بالعملية التعليمية على مدارس بني وليد.

يشار إلى أن مدينة بني وليد تضم 70 مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي، و6 رياض أطفال عامة.

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