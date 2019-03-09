حملة تطوعية لتشجير متنزه الشرشارة السياحي في ترهونة

حملة التشجير بمنزه الشرشارة السياحي في ترهونة. (الإنترنت)

انطلقت، اليوم السبت، بمتنزه الشرشارة بمدينة ترهونة حملة تطوعية لتشجير المتنزه السياحي في المدينة.

وذكر مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة بالمجلس البلدي ترهونة، محمد سعيد لـ«بوابة الوسط»، إن الحملة تستهدف غرس نحو 7000 شتلة بالمتنزه، وزراعة عدد من مشاتل أشجار الغابات كالأشجار المعمرة مثل الصنوبر والخروب.

وأوضح سعيد أن حملة التشجير تهدف إلى المحافظة على الغطاء النباتي في المتنزه، وخلق توازن بيئي ومكافحة مصادر التلوث، فضلاً عن تنقية الأكسجين من المخلفات الصناعية، مطالبًا جميع أهالي المدينة بالمشاركة في الحملة.