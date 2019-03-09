الحرس البلدي في طبرق: سعر أسطوانة غاز الطهي ديناران فقط

أحد المستودعات الخاصة لبيع غاز الطهي في طبرق. (الإنترنت)

نبه جهاز الحرس البلدي فرع البطنان، كافة المواطنين في طبرق إلى أن السعر الرسمي المعتمد لأسطوانات غاز الطهي هو «ديناران فقط»، مطالبا إياهم بعدم التعامل مع أصحاب مستودعات الغاز الخاصة «الذين يبيعون أسطوانات الغاز المُسال بأكثر من القيمة المحددة».

وقال رئيس وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي فرع البطنان، مصطفى زاكي لـ«بوابة الوسط» اليوم السبت إن جهاز الحرس البلدي والمجلس التسييري للبلدية شكلا «لجنة خاصة بالكشف على كافة المستودعات الخاصة بطبرق من حيث الإجراءات والمكان والجودة والأمان وغيرها».

وأكد زاكي أن «سعر أسطوانة الغاز لابد أن تباع للمواطن بأثنان دينار لا أكثر لأنها تخرج من المصنع بأقل من دينار»، داعيا المواطنين إلى التعاون مع الحرس البلدي و«عدم التعامل مع أصحاب المستودعات الخاصة الذين يبيعون أسطوانات الغاز بأكثر مما تم الإتفاق عليه وإبلاغ جهاز الحرس البلدي والمجلس التسييري بذلك ليتم إقفاله على الفور مراعاة لظروف المواطنين في منطقة البطنان عامة».

وأشار زاكي إلى أن «هناك من يتعامل مع أصحاب المستودعات الخاصة وتجار السوق السوداء ويشترون أسطوانة الغاز بأكثر من 15 دينار وقد تصل إلى 25 دينار وهذا الأمر شجع أصحاب هذه المستودعات الخاصة ببيعها لتجار السوق السوداء للإستفادة منها وبيعها بأضعاف مضاعفة وعجز عن شراءها المواطن البسيط».