فروع المصارف في سرت بلا سيولة منذ نوفمبر

فرع مصرف التجارة والتنمية بسرت. (أرشيفية: الإنترنت)

تفاقمت معاناة المواطنين في سرت بسبب انعدام السيولة النقدية بالمصارف التجارية العاملة في المدينة منذ شهر نوفمبر 2018.

وقال مسؤول بفرع مصرف الجمهورية، وآخر بمصرف الوحدة فى سرت لـ«بوابة الوسط» اليوم السبت، إن السبب الرئيسي هو غياب دور مصرف ليبيا المركزى عن المشهد، بالإضافة إلى عدم متابعة المجلس البلدي والرقابة الإدارية بالمدينة لأزمة السيولة.

يشار إلى أنه يوجد في سرت 9 فروع للمصارف التجارية، هي: الوحدة، والتجارى الوطنى، والجمهورية، والتجارة والتنمية، والأهلى، وشمال أفريقيا، والصحارى، والوحدة هراوة، والجمهورية أبوهادي، وبعضها لم تتسلم سيولة نقدية منذ نوفمبر وعدد آخر منذ شهر ديسمبر 2018.