بعيرة يقترح عدة شروط يجب توافرها في الراغبين للترشح للرئاسة

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | السبت 09 مارس 2019, 03:20 مساء
عضو مجلس النواب عن دائرة بنغازي أبو بكر بعيرة. (الإنترنت)

قال الدكتور أبوبكر مصطفى بعيرة عضو مجلس النواب عن بنغازي، إن أحد عدم أسباب إيجاد حل للأزمة السياسية المحتقنة والمزمنة في ليبيا، هو تطلّعُ أطراف عدة للوصول إلى رئاسة البلاد.

واقترح عضو مجلس النواب عدة شروط ينبغي توافرها فيمن ينتوي الترشح للرئاسة، في محاولة للتخفيف من حدة أزمة تطلع أطراف عدة للوصول إلى سدة الحكم.

وقال إن هذه الشروط، هي «أن يتمتع بسيرة مهنية متميزة بالنجاح وعدم الفشل السابق في أداء مهامه، وألا يكون منتميا رسميا إلى أي حزب سياسي، خلال فترة ما قبل الانتخابات التي سوف تُجرى بعد اعتماد دستور البلاد، وألا يكون من الداعمين والمنتمين لفكر الميليشيات المسلحة في أي وقت من الأوقات».

وأضاف بعيرة، أن من بين الشروط الواجب توافرها -كذلك- «أن يكون قادرا على المساهمة في إخراج البلاد من أزمتها السياسية، وألا يكون تعرض لعقوبات جسيمة بسبب أدائه الوظيفي، محليا أو إقليميا أو دوليا، وألا يكون ممن أسهموا في إفساد الحياة السياسية، قولا أوعملا، خلال أية مرحلة من مراحل الحكم في ليبيا».

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن يجب ألا يكون المترشح والغاً بأي شكل من الأشكال في دماء الليبيين أو أموالهم وممتلكاتهم، وألا تحوم حوله حتى مجرد شبهات في ذلك.

أما في حالة ازدواج الجنسية، فعلى المرشح أن يختار بين تقدمه للرئاسة أو احتفاظه بجنسيته غير الليبية، بحسب بعيرة.

وطالب «كل من تراوده نفسه أن يخوض هذا المجال أن يسأل نفسه في صدق وتجرد: هل أنا حقا أهلٌ لذلك؟ وما انطباق مثل هذه الشروط عليّ؟».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منحة من الخارجية الأميركية والأمم المتحدة لزيادة أمن المطارات الليبية
ليبيا
تفاصيل إصدارات الحكومة الموقتة سندات مالية منذ العام 2014
ليبيا
في الشرق والغرب.. ديون المصرف المركزي تبــلغ 97 مليار دينار منذ 2014
ليبيا
تورط فيها الساعدي القذافي .. قضية فساد في ليبيا تلاحق الحكومة الكندية
ليبيا
«جريدة الوسط»: اجتماع «السراج-حفتر» صفقة.. اتفاق أم تشاورات؟
ليبيا
هل تفك «دول الجوار» عقدة الأزمة الليبية؟
ليبيا
سامح شكري : نطالب بتنفيذ مبادرة الأمم المتحدة في ليبيا
ليبيا
مسؤول ملف المحترفين يفند سُبل إستقدام لاعبي المنتخب قبل جنوب أفريقيا
رياضة محلية
العدد 172: تداعيات لقاء أبوظبي وتصاعد معدلات الفقر
ليبيا
بريطانيا تعيِّـن مبعوثًا للتفاوض على تعويضات ضحايا الجيش الأيرلندي
ليبيا
37 هدفًا فى الجوله الخامسة لدوري الأولى
رياضة محلية
الوطني لمكافحة الأمراض ينفي تفشي الملاريا.. وصحة الوفاق تتأهب لمنع انتشار المرض
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف يستفيد طفلك من الوجبات الخفيفة؟