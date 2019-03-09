«داخلية الوفاق» تنفي حدوث أي تفجير في منطقة عين زارة

وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا. (صورة من داخلية الوفاق)

نفى مدير مكتب الإعلام الأمني بوزارة داخلية الوفاق الوطني المقدم محمد أبو عبد الله وقوع أي حادث تفجير في منطقة عين زارة بمدينة طرابلس.

وقال أبو عبد الله في اتصال بـ«بوابة الوسط» إن أحد المواطنين عثر أثناء مسح قطعة أرض خاصة به على قذيفة (ار بي جي)، ما دفعه إلى الإبلاغ عنها، خوفًا من التسبب في انفجارها، مشيرة إلى أن هيئة السلامة الوطنية توجهت إلى مكان البلاغ وجرى نقل القذيفة بسلام.

وأفاد سكان من منطقة عين زارة إحدى الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، في وقت سابق، أنهم سمعوا ظهر اليوم السبت صوت انفجار قوي، لم تعرف طبيعته.

وقال أحد هؤلاء السكان، في اتصال بـ«بوابة الوسط» إنهم شاهدوا سيارات إسعاف تهرع إلى المنطقة، عقب سماع صوت الانفجار.