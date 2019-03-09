سكان: صوت انفجار وسماع منبهات سيارت إسعاف بمنطقة عين زارة

أفاد سكان من منطقة عين زارة إحدى الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، أنهم سمعوا قبل قليل صوت انفجار قويًا، لم تعرف طبيعته بعد.
وقال أحد هؤلاء السكان، في اتصال بـ«بوابة الوسط» إنهم شاهدوا سيارات إسعاف تهرع إلى المنطقة، عقب سماع صوت الانفجار.
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