السوق الموازية: العملات الدولية تبدأ تعاملات الأسبوع بارتفاع أمام الدينار الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 مارس 2019, 02:00 مساء

افتتحت العملات الدولية معاملات الأسبوع في السوق الموازية بارتفاع طفيف مقابل الدينار الليبي، إذ زادت اليوم السبت، كل من العملات الأميركية والأوروبية والبريطانية مقارنة بما سجلته نهاية الأسبوع الماضي.

فقد سجل سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الموازية 4.27 دينار اليوم مقابل 4.24 دينار أول من أمس، بفارق ثلاثة قروش. كذلك اليورو الذي سجل 4.86 دينار مقابل 4.83 دينار خلال الفترة نفسها.

كذلك سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني 5.41 دينار اليوم مقابل 5.40 دينار الخميس، وأيضا العملة التونسية التي سجلت 1.35 دينار ليبي، مقابل 1.34 دينار.

أما الليرة التركية فقد خالفت الاتجاه، عندما سجل سعر صرفها 0.78 دينار اليوم، مقابل 0.79 دينار الخميس.

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