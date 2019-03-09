وصول قافلة جديدة محملة بـ 882 ألف لتر وقود إلى المنطقة الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 مارس 2019, 01:45 مساء

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز عن إطلاقها قافلة جديدة محملة بالوقود الجمعة، خصصت لغرض تخفيف وطأة معاناة المواطنين في المنطقة الجنوبية.

وأكدت الشركة، في بيان لها اليوم السبت، على المتابعة المتواصلة من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لاستمرار تدفق المحروقات إلى الجنوب بشكل (يومي)، مضيفةً أن قافلة أمس الجمعة حُملت بـ 882 ألف لتر من بنزين السيارات.

كما أشارت الشركة إلى استمرارها في نشر جداول الكميات المسلمة إلى المحطات الشرعية بمناطق الجنوب على صفحتها الرسمية على «فيسبوك» بشكل يومي، وناشدت المواطنين في مختلف المناطق الإبلاغ عن أي مخالفات ترصد عن طريق التواصل مع صفحتها أو من خلال الاتصال بالرقم المخصص للبلاغات والمعلن عنه بصفحتها أيضًا.

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وبالأمس، أصدر آمر منطقة سبها العسكرية ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة سبها اللواء المبروك الغزوي، جملة من القرارات والتعليمات بشأن تنظيم عمل ومراقبة محطات الوقود في سبها، على أن تعمل بنظام 24 ساعة وعلى مدار اليوم، وهي الإجراءات التي تعمل على ضمان توزيع عادل للوقود ومكافحة تهريبه.

ومن بين القرارات التي أصدرها آمرالمنطقة العسكرية، أوامر إلى آمر الدوريات بجهاز الحرس البلدي، يطالبه فيها بضرورة مراقبة توزيع الوقود والغاز في المحطات ومعرفة المخالفين للتعليمات، والتأكد من وصول حصص الوقود التي يجري صرفها للمخابز والمرافق الصحية والعامة.

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