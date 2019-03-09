بعد أبوظبي ...السراج يزور الدوحة غدا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 مارس 2019, 12:51 مساء
علمت «بوابة الوسط» أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج سيصل غدا إلى العاصمة القطرية الدوحة في ثاني زيارة له لدول الخليج بعد زيارته الأخيرة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث التقى القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.
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