مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي يتلقى دعوة لزيارة مصانع وشركات بالإمارات

شعار مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت)

تلقى مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي دعوة لزيارة عدد من المصانع والشركات والمؤسسات الإماراتية.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي محمد بن غزي، إن «مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي تلقى اليوم السبت دعوة لزيارة عدد من المصانع والشركات والمؤسسات الإماراتية على مستوى دولة الإمارات».

وأضاف في تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الروسية: «سيعقد اجتماع بين رجال الأعمال من دولة ليبيا والإمارات الذي سيمثل فرصة كبيرة لدفع التعاون بين البلدين في الفترة المقبلة».

وشدد بن غزي على «الجهود المبذولة من الإمارات لترسيخ الاستقرار في المنطقة التي تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون العربي الإفريقي»، مشيدًا بـ«التجربة الإماراتية المبنية على أولوية النجاح التنموي».

واعتبر الناطق الرسمي باسم مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، أن «التجربة الإماراتية نموذج يحتذى به في دول المنطقة»، مشيرا إلى أنه «يجرى التنسيق والتعاون في عدة مجالات بينها تنشيط التعاون في مجال الإعمار والنفط والغاز والمواد الغذائية والتبادل التجاري في كافة المجالات وكذلك إمكانية الاستفادة من الخبرة الإماراتية في عدد من المجالات الأخرى».