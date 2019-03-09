حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت (9 مارس 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر أغلب مناطق الغرب بدرجات حرارة مرتفعة، مع احتمال تكاثر للسحب الممطرة من مساء يوم الغد بينما يكون الطقس مستقرًا على باقي المناطق.
رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة خاصة على الدواخل مع ظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على الخمس ومصراتة.
وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر على بعض المناطق الساحلية مثيرة للأتربة والغبار، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (21–26) مْ تصل إلى (29)مْ على أبونجيم وتنخفض يوم الغد على المناطق الساحلية ويشمل يوم الإثنين باقي المناطق.
الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة:-
طقس مشمس، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (22–27)مْ.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:
السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على غدامس – الحمادة وغات، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال مع هبوط الرؤية الأفقية على غدامس وغات، فيما تترواح درجات الحرارة القصوى بين (27-30)مْ تصل الى ( 33)مْ على غات.
الكفرة - السرير- تازربو:
السماء صافية إلى ظهور سحب عالية أحيانا، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (27- 29)مْ.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا
|
المدينة
|
درجة الحرارة الصغرى
(م)اليوم
|
درجة الحرارة العظمي (م)اليوم
|
طقس اليوم
|
درجة الحرارة الصغرى (م) غدا
|
درجة الحرارة العظمي (م) غدا
|
طقس يوم الغد
|
زواره
|
14
|
21
|
رياح نشطة بعد الظهر / أتربة مثارة
|
13
|
19
|
احتمال امطار مساء اليوم
|
صبراتة
|
13
|
22
|
رياح نشطة بعد الظهر / أتربة مثارة
|
13
|
19
|
احتمال امطار مساء اليوم
|
الزاوية
|
13
|
23
|
رياح نشطة بعد الظهر / أتربة مثارة
|
13
|
19
|
احتمال امطار مساء اليوم
|
طرابلس
|
13
|
24
|
رياح نشطة بعد الظهر / أتربة مثارة
|
14
|
20
|
احتمال امطار مساء اليوم
|
العزيزية
|
12
|
27
|
السماء صافية إلى ظهور سحب عالية
|
13
|
23
|
احتمال امطار مساء اليوم
|
الخمس
|
12
|
24
|
السماء صافية إلى ظهور سحب عالية
|
13
|
20
|
احتمال امطار مساء اليوم
|
مصراتة
|
12
|
25
|
السماء صافية إلى ظهور سحب عالية
|
13
|
22
|
احتمال امطار مساء اليوم
|
سرت
|
13
|
28
|
السماء صافية إلى ظهور سحب عالية
|
11
|
28
|
احتمال امطار مساء اليوم
|
نالوت
|
10
|
24
|
رياح نشطة بعد الظهر / أتربة مثارة
|
11
|
19
|
احتمال امطار مساء اليوم
|
يفرن
|
11
|
24
|
السماء صافية إلى ظهور سحب عالية
|
12
|
23
|
احتمال امطار مساء اليوم
|
الزنتان
|
11
|
24
|
السماء صافية إلى ظهور سحب عالية
|
11
|
24
|
احتمال امطار مساء اليوم
|
غريان
|
10
|
25
|
السماء صافية إلى ظهور سحب عالية
|
11
|
23
|
احتمال امطار مساء اليوم
|
ترهونة
|
13
|
25
|
السماء صافية إلى ظهور سحب عالية
|
12
|
24
|
احتمال امطار مساء اليوم
|
بني وليد
|
13
|
27
|
السماء صافية إلى ظهور سحب عالية
|
11
|
26
|
احتمال امطار مساء اليوم
|
مزده
|
11
|
25
|
السماء صافية إلى ظهور سحب عالية
|
13
|
25
|
احتمال امطار مساء اليوم
|
ابونجيم
|
12
|
29
|
السماء صافية إلى ظهور سحب عالية
|
15
|
30
|
السماء صافية إلى قليلة السحب
|
القريات
|
11
|
27
|
السماء صافية إلى ظهور سحب عالية
|
12
|
29
|
احتمال امطار مساء اليوم
|
هون
|
12
|
28
|
السماء صافية إلى ظهور سحب عالية
|
13
|
29
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
غدامس
|
16
|
31
|
رياح نشطة بعد الظهر / اثربة مثارة
|
16
|
32
|
احتمال امطار / أثرية مثارة
|
أوبارى
|
16
|
30
|
السماء صافية
|
17
|
31
|
السماء صافية
|
سبها
|
15
|
30
|
السماء صافية إلى ظهور سحب عالية
|
16
|
30
|
السماء صافية إلى ظهور سحب عالية
|
مرزق
|
15
|
30
|
السماء صافية
|
16
|
30
|
السماء صافية إلى ظهور سحب عالية
|
القطرون
|
16
|
30
|
السماء صافية
|
17
|
32
|
السماء صافية إلى ظهور سحب عالية
|
غات
|
20
|
33
|
رياح نشطة بعد الظهر أتربة مثارة
|
22
|
34
|
احتمال امطار / أثرية مثارة
|
رأس لأنوف
|
12
|
27
|
السماء صافية
|
13
|
28
|
السماء صافية
|
البريقة
|
13
|
27
|
السماء صافية
|
13
|
28
|
السماء صافية
|
اجدابيا
|
12
|
27
|
السماء صافية
|
12
|
28
|
السماء صافية
|
بنغازي
|
11
|
26
|
السماء صافية
|
12
|
26
|
السماء صافية
|
المرج
|
09
|
23
|
السماء صافية
|
09
|
24
|
السماء صافية
|
البيضاء
|
09
|
22
|
السماء صافية
|
08
|
22
|
السماء صافية إلى ظهور سحب عالية
|
شحات
|
08
|
23
|
السماء صافية
|
08
|
24
|
السماء صافية إلى ظهور سحب عالية
|
درنة
|
11
|
24
|
السماء صافية
|
10
|
25
|
السماء صافية إلى ظهور سحب عالية
|
طبرق
|
10
|
25
|
السماء صافية
|
10
|
26
|
السماء صافية إلى ظهور سحب عالية
|
جالو
|
09
|
26
|
السماء صافية
|
10
|
27
|
السماء صافية إلى ظهور سحب عالية
|
الجغبوب
|
08
|
25
|
السماء صافية
|
08
|
26
|
السماء صافية إلى ظهور سحب عالية
|
السرير
|
11
|
27
|
السماء صافية إلى ظهور سحب عالية
|
11
|
28
|
السماء صافية إلى ظهور سحب عالية
|
تازربو
|
13
|
28
|
السماء صافية إلى ظهور سحب عالية
|
13
|
29
|
السماء صافية إلى ظهور سحب عالية
|
الكفرة
|
13
|
27
|
السماء صافية إلى ظهور سحب عالية
|
13
|
28
|
السماء صافية إلى ظهور سحب عالية