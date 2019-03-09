حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت (9 مارس 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر أغلب مناطق الغرب بدرجات حرارة مرتفعة، مع احتمال تكاثر للسحب الممطرة من مساء يوم الغد بينما يكون الطقس مستقرًا على باقي المناطق.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة خاصة على الدواخل مع ظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على الخمس ومصراتة.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر على بعض المناطق الساحلية مثيرة للأتربة والغبار، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (21–26) مْ تصل إلى (29)مْ على أبونجيم وتنخفض يوم الغد على المناطق الساحلية ويشمل يوم الإثنين باقي المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة:-

طقس مشمس، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (22–27)مْ.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على غدامس – الحمادة وغات، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال مع هبوط الرؤية الأفقية على غدامس وغات، فيما تترواح درجات الحرارة القصوى بين (27-30)مْ تصل الى ( 33)مْ على غات.

الكفرة - السرير- تازربو:

السماء صافية إلى ظهور سحب عالية أحيانا، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (27- 29)مْ.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا