انتخاب ليبيا نائبًا لرئيس المكتب التنفيذي لشؤون المالية بالاتحاد الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 مارس 2019, 08:39 صباحا
أحد اجتماعات الاتحاد الإفريقي. (أرشيفية: الإنترنت)

انتخب الاجتماع الثالث الوزاري للجنة الفنية المتخصصة للشؤون المالية والنقدية والتخطيط والاقتصاد والتكامل بالاتحاد الإفريقي ليبيا نائبا لرئيس المكتب التنفيذي في الاجتماع الذي عقد بالعاصمة الكاميرونية خلال الفترة من (4ــ 8) من شهر مارس الجاري بحضور ممثلين عن دول الاتحاد الإفريقي.

جاء ذلك في الاجتماع الذي شارك فيه  الوفد الليبي وضم مصدق الحافي مدير مكتب الشؤون القانونية بالوزارة وعبد الحكيم المصراتي مدير إدارة المؤسسات والتعاون الفني.

وحسب الموقع الرسمي لوزارة المالية، فقد ناقش المجتمعون  تقرير الخبراء وعقدوا جلسات عمل حول السياسات العامة للتحول الإنتاجي وتعزيز القطاع الخاص واستراتيجيات التكامل الإقليمي للخروج بتوصيات وقرارات لتفعيل العمل القاري للدول الأعضاء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تورط فيها الساعدي القذافي .. قضية فساد في ليبيا تلاحق الحكومة الكندية
ليبيا
«جريدة الوسط»: اجتماع «السراج-حفتر» صفقة.. اتفاق أم تشاورات؟
ليبيا
هل تفك «دول الجوار» عقدة الأزمة الليبية؟
ليبيا
سامح شكري : نطالب بتنفيذ مبادرة الأمم المتحدة في ليبيا
ليبيا
مسؤول ملف المحترفين يفند سُبل إستقدام لاعبي المنتخب قبل جنوب أفريقيا
رياضة محلية
العدد 172: تداعيات لقاء أبوظبي وتصاعد معدلات الفقر
ليبيا
بريطانيا تعيِّـن مبعوثًا للتفاوض على تعويضات ضحايا الجيش الأيرلندي
ليبيا
37 هدفًا فى الجوله الخامسة لدوري الأولى
رياضة محلية
الوطني لمكافحة الأمراض ينفي تفشي الملاريا.. وصحة الوفاق تتأهب لمنع انتشار المرض
ليبيا
صنع الله يتحدث عن المعركة «الخطرة» من أجل النفط
ليبيا
بالفيديو.. طفل إيراني موهوب يقلد محمد صلاح بدقة مذهلة
رياضة عالمية
استقالة وزيرة الخزانة الكندية تفاقم أزمة ترودو في «فضيحة الفساد» بليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة التخلص من الملصقات على زجاج السيارة