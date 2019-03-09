انتخاب ليبيا نائبًا لرئيس المكتب التنفيذي لشؤون المالية بالاتحاد الأفريقي

أحد اجتماعات الاتحاد الإفريقي. (أرشيفية: الإنترنت)

انتخب الاجتماع الثالث الوزاري للجنة الفنية المتخصصة للشؤون المالية والنقدية والتخطيط والاقتصاد والتكامل بالاتحاد الإفريقي ليبيا نائبا لرئيس المكتب التنفيذي في الاجتماع الذي عقد بالعاصمة الكاميرونية خلال الفترة من (4ــ 8) من شهر مارس الجاري بحضور ممثلين عن دول الاتحاد الإفريقي.

جاء ذلك في الاجتماع الذي شارك فيه الوفد الليبي وضم مصدق الحافي مدير مكتب الشؤون القانونية بالوزارة وعبد الحكيم المصراتي مدير إدارة المؤسسات والتعاون الفني.

وحسب الموقع الرسمي لوزارة المالية، فقد ناقش المجتمعون تقرير الخبراء وعقدوا جلسات عمل حول السياسات العامة للتحول الإنتاجي وتعزيز القطاع الخاص واستراتيجيات التكامل الإقليمي للخروج بتوصيات وقرارات لتفعيل العمل القاري للدول الأعضاء.