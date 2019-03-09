الثني يندد بنقص الأدوية والمعدات الطبية بمستشفى الجلاء في بنغازي

الثني خلال جولته بمستشفى الجلاء في بنغازي. (الحكومة الموقتة)

ندد رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني بنقص الأدوية والمعدات الطبية بمستشفى الجلاء في بنغازي، «رغم تخصيص وتسييل ستة ملايين دينار للعام الماضي في بند التطوير والتحسين المتعلق بتوفير الاحتياجات الطارئة».

جاء ذلك خلال جولة «مفاجئة»، أجراها رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة، للوقوف على سير العمل بالمستشفى.

وتجول الثني داخل أروقة وغرف العمليات والعناية الفائقة بالمستشفى وتفقد كافة النزلاء بمختلف الأقسام، مبديا امتعاضه الشديد من الإهمال وضعف الخدمات والتسيب الذي انعكس على حالات الإيواء والمترددين على هذا المرفق الطبي، بحسب بيان صادر عن الحكومة الموقتة.

وأكد الثني بأنه لن يسمح بمثل هذا التقصير، متوعدا باتخاذ أشد العقوبات حيال المسؤولين الذين قصروا في أداء مهامهم.

وطمأن رئيس الحكومة الموقتة، المرضى بما فيهم جرحى القوات المسلحة بأن «هذه الأيام سيشهدون تطورا ملحوظا ينعكس على وضعهم الصحي بعد محاسبة كل المهملين الذين تسببوا في تردي الأوضاع الصحية رغم عدم تقصير الحكومة مع هذا القطاع»، بحسب البيان.

الثني خلال جولته بمستشفى الجلاء في بنغازي. (الحكومة الموقتة)

الثني خلال جولته بمستشفى الجلاء في بنغازي. (الحكومة الموقتة)

الثني خلال جولته بمستشفى الجلاء في بنغازي. (الحكومة الموقتة)

الثني خلال جولته بمستشفى الجلاء في بنغازي. (الحكومة الموقتة)