خميس الجهيناوي: إنهاء الأزمة الليبية يكون عبر هذين الشرطين

رأى وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، أن حل الأزمة الليبية يكون عن طريق «الحوارالبناء والتوافق» وضمن المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة وفق«مقتضيات الاتفاق السياسي».

وقال الجهيناوي خلال كلمته في أشغال الدورة الـ151 لمجلس الجامعة العربية:«تحقيق التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، يبقى من أولويات المسائل التي تستوجب تضافر جهودنا جميعًا، من خلال مساعدة الأشقاء اللّيبيين على تجاوز الخلافات وتغليب المصلحة العليا لبلدهم».

ولفت الجهيناوي إلى أن «خصوصية العلاقات مع الشقيقة ليبيا، تجدّد التزام تونس الثابت بمواصلة جهودها ومساعيها في هذا الاتجاه، في إطار المبادرة الثلاثية بالتنسيق مع الجزائر ومصر».

ودعا الوزير خميس الجهيناوي إلى «ضرورة تضافر الجهود العربية لمساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز الخلافات».