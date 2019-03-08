منحة من الخارجية الأميركية والأمم المتحدة لزيادة أمن المطارات الليبية

مطار بنينا الدولي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت «كولمن إنترناشيونال»، الشركة الرائدة في مجال الأمن الدولي والخدمات اللوجستية وحلول التكنولوجيا في أكثر من 100 دولة بست قارات، اليوم الجمعة، أنها حصلت على منحة من مكتب مكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف بالأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأميركية، لتنفيذ برنامج مطارات ليبيا وأمن الطيران.

وبحسب البيان الصادر اليوم، فإن «كولمن» ستكون مسؤولة عن زيادة أمن المطارات الليبية، وقدرتها على مراقبة التهديدات الإرهابية، والتحقق من عبور «الإرهابيين»، ووضع إجراءات التشغيل القياسية للتخفيف من حدة مثل هذه التهديدات في ثلاثة مطارات رئيسية من خلال عمليات التقييم، وشراء المعدات، والتدريب، وتطوير الطيران الوطني.

تأتي المنحة نظراً لمركزية المطارات المدنية الليبية في العديد من النزاعات الأخيرة، ومدى تعرضها للإرهاب، ما جعل الحاجة ملحة وعاجلة لتحسين أمن المطارات الليبية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وقال دان بيركون، الرئيس التنفيذي لشركة كولمن إنترناشيونال، إن فريق الشركة متحمّس للعمل على المساعدة في استعادة الرحلات الجوية الدولية من وإلى ليبيا.

وتسمح هذه المنحة لوزارة الأمن بتوسيع نطاق قدراتها الخدمية في مجال أمن الطيران، وهو محور رئيسي في الكفاح ضد «الإرهاب».