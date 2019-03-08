بالصور.. توالي وصول شحنات الأثاث المدرسي إلى مخازن «المرافق التعليمية» بالبلديات

توالي وصول شحنات الأثاث المدرسي إلى مراقبات التعليم بمختلف البلديات. (المرافق التعليمية)

أعلنت إدارة المخازن بمصلحة المرافق التعليمية توالي وصول شحنات الأثاث المدرسي وكتب مقررات الفصل الدراسي الثاني إلى مخازنها الرئيسة والفرعية في مختلف مراقبات التعليم بالبلديات.

وقال مدير مكتب شؤون المخازن ببلدية الخمس التابعة لمصلحة المرافق التعليمية أبوبكر البكاي، إن شحنات من الأثاث المدرسي قوامها أصناف من (المقاعد الفردية - المقاعد الزوجية - طاولة المعلم بالكرسي - كرسي معمل- خطاط - سبورة بيضاء) إضافة إلى كتب مقررات الفصل الدراسي الثاني وصلت إلى المخازن الرئيسية، تزامنا مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى أنه من المقرر الشروع في توزيعها مطلع الأسبوع القادم وفق الاحتياج الفعلي وبالتنسيق مع مراقبي التعليم ببلديات.

من جهته أشار مدير إدارة المخازن بالمصلحة (علي الرقيق) إلى أن عمليات توزيع الأثاث المدرسي مستمرة لتشمل كافة المناطق التعليمية دون استثناء ووفق الاحتياج ومتطلبات العملية التعليمية، مؤكدًا أن مصلحة المرافق التعليمية «تشرع ووفق الإمكانيات المتاحة في تجهيز المدارس التي عاودت نشاطها بعد توقف دام لسنوات واستكمال أعمال الصيانة الشاملة بها».

يشار إلى أن مصلحة المرافق التعليمية رصدت في وقت سابق ومن خلال لجان فنية مستوى جهوزية المدارس لاستقبال الفصل الدراسي الثاني ومدى الاحتياج الفعلي من الأثاث المدرسي وإمكانية تنفيذ أعمال الصيانات الخفيفة والشاملة.

توالي وصول شحنات الأثاث المدرسي إلى مراقبات التعليم بمختلف البلديات. (المرافق التعليمية)

توالي وصول شحنات الأثاث المدرسي إلى مراقبات التعليم بمختلف البلديات. (المرافق التعليمية)

توالي وصول شحنات الأثاث المدرسي إلى مراقبات التعليم بمختلف البلديات. (المرافق التعليمية)