«أولاد سليمان» ينظمون وقفة احتجاجية رفضًا لاستمرار حبس اللواء عبدالله منصور

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الجمعة 08 مارس 2019, 08:55 مساء
وقفة احتجاجية لقبائل أولاد سليمان. (الإنترنت)

نظمت قبائل أولاد سليمان بمدينة سبها، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية، رفضًا لاستمرار حبس اللواء عبدالله منصور  رغم ظروفه الصحية والاجتماعية ووضعه الإنساني.

ووجهت «أولاد سليمان»، خطابًا إلى رئيس المجلس الرئاسي والنائب العام فى مدينة سبها، مطالبين بوضع قانون العفو العام الذي أصدره مجلس النواب العام 2015 موضع التنفيذ والإفراج عن عبدالله منصور.

كما طالب البيان جميع أطراف النزاع في ليبيا بتنفيذ مصالحة وطنية شاملة تخضع لمضامين العدالة الاجتماعية والإنسانية النابعة من الدين والأعراف، مشيرًا إلى أن «أهل عبدالله منصور مستعدون لتسوية أي خلافات شخصية معه».

وأصدرت محكمة اسئناف طرابلس في يوليو الماضي، حكمًا ببراءة اللواء عبدالله منصور و15 آخرين من تهمة قتل مساجين تمردوا في سجن أبوسليم قبل 22 عامًا.

ويقبع اللواء عبدالله منصور في السجن منذ 22 فبراير 2014 عندما سلمته حكومة النيجر التي لجأ إليها بعد سقوط طرابلس في أغسطس 2011، إلى الحكومة الموقتة، متمهمة إياه بأنه يقف وراء الاضطرابات القبلية التي تدور في الجنوب الليبي ضمن مخطط للسيطرة على كامل التراب الليبي.

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