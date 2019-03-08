بعد 8 أعوام من قصف «الناتو» له.. فريق هندسي لإعادة تأهيل فندق بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الجمعة 08 مارس 2019, 08:12 مساء
فريق هندسي يتفقد فندق بني وليد لإعادة تأهيله. (بني وليد)

شكّل عميد بلدية بني وليد سالم علي انوير فريقًا هندسيًا برئاسة المهندس مسعود غيث فرج عضو المجلس البلدي، لزيارة فندق بني وليد لمعاينة المكان وأخذ تقارير هندسية تبين الأضرار التي تعرض لها المبنى.

وزار الفريق المكون من مهندسين من إدارة المشروعات والشؤون الفنية رفقة خبراء ومختصين من كلية الهندسة بني وليد، الفندق لمعاينة المكان.

 وتعرض فندق بني وليد لقصف طيران «الناتو» في (2011م) أدّى إلى انهيار شبه كامل للمبنى وتوقفه عن العمل منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا.

وسُلِم التقرير النهائي الذي خلصت إليه اللجنة إلى عميد البلدية، والذي بدوره أكد على ضرورة العمل على إعادة تأهيل الفندق في أقرب وقت.

فريق هندسي يتفقد فندق بني وليد لإعادة تأهيله. (بني وليد)
فريق هندسي يتفقد فندق بني وليد لإعادة تأهيله. (بني وليد)
فريق هندسي يتفقد فندق بني وليد لإعادة تأهيله. (بني وليد)
فريق هندسي يتفقد فندق بني وليد لإعادة تأهيله. (بني وليد)
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