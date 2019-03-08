والدهاوسر: تخفيض القوات في أفريقيا لن يؤثر على مكافحة الإرهاب في ليبيا

قائد القوات الأميركية في أفريقيا، توماس والدهاوسر. (أرشيفية: الإنترنت)

قال قائد القوات الأميركية في أفريقيا، توماس والدهاوسر، إن تخفيضًا تخطط له وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في عدد قواته في أفريقيا لن يؤثر على عمليات مكافحة الإرهاب التي تضطلع بها القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) في ليبيا والصومال.

وأضاف والدهاوسر، في كلمة أمام الكونغرس، أمس الخميس، بحسب شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، أن الضربات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة في ليبيا والصومال مستهدفة متشددين لن تتأثر بذلك التخفيض.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من خطط التخفيض تقتضي سحب نحو 300 فرد من القوات الأميركية في القارة بحلول يونيو 2020 وهو تخفيض بنسبة 10 % من حجم القوات.

وكان «البنتاغون» طالب بتخفيض القوات الأميركية في أفريقيا في إطار خطط زيادة التركيز على صراع القوى الذي تخوضه الولايات المتحدة مع روسيا والصين.

غير أن خطط التخفيض تلك أثار قلق أعضاء الكونغرس وتساءلوا عمّا إذا كان من شأنها أن تزيد تهديدات الإرهاب في القارة، بحسب «فوكس نيوز».

ورد والدهاوسر على تلك المخاوف قائلًا إنه ليس واثقًا من أن عملية التخفيض ستتضمن مرحلة ثانية، وإن المسؤولين سيراقبون أي تداعيات محتملة لتلك التغيرات، مشيرًا إلى أنه سيتراجع عن أي تخفيضات مستقبلية في حال اتضح أنها ستتسبب في مشكلة.

ويبلغ عدد القوات الأميركية في أفريقيا نحو 6 آلاف فرد، توجد الغالبية العظمى منهم أي نحو 4 آلاف فرد في القاعدة الأميركية في ديجبوتي. ويوجد نحو 500 فرد من القوات الأميركية في الصومال حيث زادت واشنطن من ضرباتها الجوية ضد حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وفيما يتعلق بليبيا، قال قائد قوات «أفريكوم»، في كلمته أمام الكونغرس، إن الولايات المتحدة تجنبت التراجع كليًا في ليبيا والصومال، حيث كان القتال ضمن حملة مكافحة الإرهاب فعالًا للغاية.

ورفض والدهاوسر توضيح أي الدول ستتأثر بذلك التخفيض، لكنه قال إنه يتضمن قوات أميركية موجودة في دول حيث تدرب قوات أخرى محلية لعدة سنوات.

وتشن المقاتلات دون طيار الأميركية، التابعة للقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا، ضربات جوية على أهداف لتنظيم «داعش» في ليبيا.

والإثنين الماضي، طالب وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، الولايات المتحدة بتقديم مساعدة إضافية لليبيا لتخطي انقساماتها السياسية، محذرًا من أن تنظيم «داعش» كان يستفيد من الفوضى لإعادة تنظيم صفوفه.