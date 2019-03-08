«داخلية الموقتة» تكشف تفاصيل إحباط عملية تفجير في سوق الجمعة

أجهزة الأمن بمديرية أمن شحات عقب القبض على شخص يحمل حقيبة مفخخة. (داخلية الموقتة)

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الموقتة، أن أعضاء قوة التدخل السريع بمديرية أمن شحات، تمكنوا صباح اليوم الجمعة، من ضبط وتفكيك حقيبة متفجرة بعد القبض على من يحملها بسوق الجمعة بالمدينة.

وقالت داخلية الموقتة، في بيان صادر عنها اليوم، إن أحد المواطنين لاحظ طفلًا يبلغ من العمر (13 عاماً) يحمل حقيبة شكلها غريب، مشيرة إلى أنه سارع بإبلاغ رجال الشرطة الموجودين لتأمين السوق، والذين بدورهم تمكنوا من إلقاء القبض على المتهم بعد وضعه للحقيبة المفخخة التي كانت بحوزته والمعدة للتفجير عن بعد عن طريق الهاتف المحمول في القمامة.

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وأكدت مديرية أمن شحات أن المتهم تبين بأنه مصري الجنسية، مشيرة إلى أن قوة التدخل السريع الموجودة بالسوق تمكنت من استيعاب الأمر والقبض على المتهم وحمل الحقيبة وإبعادها إلى خارج السوق في مكان مفتوح، تفادياً لانفجارها وسط التجمع البشري.

وأكدت المديرية أنه تم تمشيط كامل مناطق السوق الشعبي من قبل رجال وحدة المفرقعات ومديرية أمن شحات، لافتة إلى أن أعضاء الغرفة الأمنية قاموا بتمشيط كافة المساجد بالمدينة، والساحات المجاورة لها.