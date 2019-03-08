الصديق الكبير يبحث مع مسؤولين ألمان عودة الشركات الأجنبية إلى ليبيا

محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي الألماني الليبي. (مصرف ليبيا المركزي)

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير صباح اليوم الجمعة في المنتدى الاقتصادي الألماني الليبي، الذي يعقد في العاصمة التونسية.

وقال مصرف ليبيا المركزي، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الملتقى يهدف إلى تفعيل وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والمالي الليبي الألماني وبحث سبل تجاوز العقبات والصعوبات التي تواجه الشركات الأجنبية لاستئناف عودة عملها في ليبيا للإسهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

حضر الملتقى من الجانب الليبي، عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله ووزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني ميلاد عبد الله الطاهر والمدير التنفيدي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي، فيما حضره من الجانب الألماني سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفيتشا وعدد من رجال الأعمال الليبيين والألمان.

من جانبه، أكد عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق رغبة حكومة الوفاق البدء في برامج التنمية من خلال الإصلاحات الاقتصادية، بالتعاون بين الشركات الليبية والألمانية لاستكمال المشاريع الضخمة.

وأكد معيتيق، على أهمية المنتدى لانعقاده بالتزامن مع تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي تشجع على استئناف العمل في برامج التنمية والمشروعات المتوقفة التي تنفذها الشركات الألمانية، وكذا مشروعات الطاقة والصحة والمواصلات والبنية الأساسية.