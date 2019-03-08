بالتعاون مع الشركات الألمانية.. معيتيق يؤكد رغبة «الوفاق» البدء في برامج التنمية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 مارس 2019, 06:09 مساء
النائب أحمد معيتيق خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني. (الإنترنت)

أكد عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق رغبة حكومة الوفاق البدء في برامج التنمية من خلال الإصلاحات الاقتصادية، بالتعاون بين الشركات الليبية والألمانية لاستكمال المشاريع الضخمة.

جاء ذلك خلال كلمة معيتيق، بالمنتدى الاقتصادي الليبي الألماني الذي يعقد في العاصمة التونسية بمشاركة عدد من المؤسسات المالية ومنها مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وعدد من الشركات الليبية والألمانية.

وأكد معيتيق في كلمته على أهمية المنتدى لانعقاده بالتزامن مع تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي تشجع على استئناف العمل في برامج التنمية والمشروعات المتوقفة التي تنفذها الشركات الألمانية، وكذا مشروعات الطاقة والصحة والمواصلات والبنية الأساسية.

وتبادل ممثلو الشركات والهيئات خلال المنتدى وجهات النظر مع الجانب الألماني لتهيئة الظروف التي تساعد في عودة الشركات الألمانية للعمل في ليبيا.

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