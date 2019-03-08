السبسي وسلامة يناقشان الجهود الأممية والإقليمية لدفع العملية السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 مارس 2019, 04:52 مساء
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلال لقائه المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة. (البعثة الأممية)

بحث الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، مجريات العملية السياسية في ليبيا.

وقالت البعثة الأممية في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم، إن اللقاء الذي عقد اليوم، يأتي قبيل انعقاد قمة الدول العربية التي تستضيفها تونس، أواخر الشهر الجاري.

من جانبها، قالت الرئاسة التونسية، في بيان صادر عنها اليوم، إن لقاء السبسي غسان سلامة، تطرّق إلى مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية والجهود الأممية والإقليمية المبذولة من أجل دفع العملية السياسية في ليبيا.

وأكد اللقاء، بحسب البيان، أهمية دور دول الجوار المباشر، تونس والجزائر ومصر، في إنجاح ومعاضدة جهود الأمم المتحدة من أجل التقدّم بالعملية السياسية في ليبيا ودفع مختلف الأطراف نحو الحوار والتفاهم.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط قال الأربعاء، إنه جرى التوافق خلال اجتماع وزراء الخارجية على أن القمة العربية الاقتصادية التي تعقد كل أربعة أعوام يتم عقدها بالتزامن مع القمة العربية السياسية العادية سواء قبلها بيوم أو اليوم التالي في الدولة التي تستضيف القمة العادية.

وقال أبوالغيط إنه تم تناول كافة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتم التوافق بشأنها توافقاً تاماً، مضيفاً إن الأجواء كانت إيجابية والدليل أن الاجتماع لم يستغرق أكثر من ساعتين.

ولفت إلى أنه جرى الإعداد لقمة تونس المقرر عقدها نهاية شهر مارس الحالي بتنسيق وتعاون وتفاهم مع الجميع، مشيراً إلى أن اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي سيعد لهذه القمة سيعقد قبل يوم أو يومين من انعقاد القمة.

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلال لقائه المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة. (البعثة الأممية)
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلال لقائه المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة. (البعثة الأممية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بريطانيا تعيِّـن مبعوثًا للتفاوض على تعويضات ضحايا الجيش الأيرلندي
ليبيا
37 هدفًا فى الجوله الخامسة لدوري الأولى
رياضة محلية
الوطني لمكافحة الأمراض ينفي تفشي الملاريا.. وصحة الوفاق تتأهب لمنع انتشار المرض
ليبيا
صنع الله يتحدث عن المعركة «الخطرة» من أجل النفط
ليبيا
بالفيديو.. طفل إيراني موهوب يقلد محمد صلاح بدقة مذهلة
رياضة عالمية
استقالة وزيرة الخزانة الكندية تفاقم أزمة ترودو في «فضيحة الفساد» بليبيا
ليبيا
«الوطني لتفعيل دستور الاستقلال» يتقدم بمبادرة إلى البعثة الأممية لحل الأزمة ...
ليبيا
السراج يُنهي الخدمة العسكرية لرئيس الأركان المقال عبدالرحمن الطويل
ليبيا
من معسكرات التأهيل إلى المصانع.. مسلمون في الصين يجبرون على العمل مقابل أجور ...
دولى
«الليبية للحديد والصلب» ترفع أسعار منتجاتها بنسبة 20%
ليبيا
تقرير: طائرات تجسس أميركية تنطلق من بلدة تونسية لملاحقة الفارين من ليبيا
ليبيا
حكم عربي يدير المباراة المصيرية بين ليبيا وجنوب أفريقيا
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة التخلص من الملصقات على زجاج السيارة