السبسي وسلامة يناقشان الجهود الأممية والإقليمية لدفع العملية السياسية في ليبيا

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلال لقائه المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة. (البعثة الأممية)

بحث الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، مجريات العملية السياسية في ليبيا.

وقالت البعثة الأممية في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم، إن اللقاء الذي عقد اليوم، يأتي قبيل انعقاد قمة الدول العربية التي تستضيفها تونس، أواخر الشهر الجاري.

من جانبها، قالت الرئاسة التونسية، في بيان صادر عنها اليوم، إن لقاء السبسي غسان سلامة، تطرّق إلى مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية والجهود الأممية والإقليمية المبذولة من أجل دفع العملية السياسية في ليبيا.

وأكد اللقاء، بحسب البيان، أهمية دور دول الجوار المباشر، تونس والجزائر ومصر، في إنجاح ومعاضدة جهود الأمم المتحدة من أجل التقدّم بالعملية السياسية في ليبيا ودفع مختلف الأطراف نحو الحوار والتفاهم.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط قال الأربعاء، إنه جرى التوافق خلال اجتماع وزراء الخارجية على أن القمة العربية الاقتصادية التي تعقد كل أربعة أعوام يتم عقدها بالتزامن مع القمة العربية السياسية العادية سواء قبلها بيوم أو اليوم التالي في الدولة التي تستضيف القمة العادية.

وقال أبوالغيط إنه تم تناول كافة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتم التوافق بشأنها توافقاً تاماً، مضيفاً إن الأجواء كانت إيجابية والدليل أن الاجتماع لم يستغرق أكثر من ساعتين.

ولفت إلى أنه جرى الإعداد لقمة تونس المقرر عقدها نهاية شهر مارس الحالي بتنسيق وتعاون وتفاهم مع الجميع، مشيراً إلى أن اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي سيعد لهذه القمة سيعقد قبل يوم أو يومين من انعقاد القمة.

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلال لقائه المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة. (البعثة الأممية)

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلال لقائه المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة. (البعثة الأممية)