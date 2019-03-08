داخلية الوفاق: دوريات مشتركة على الحدود الليبية - التونسية لمكافحة عمليات التهريب

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 مارس 2019, 04:30 مساء
دوريات مشتركة في منطقة العسة لتعزيز الحالة الأمنية. (داخلية الوفاق)

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، تكليف دوريات مشتركة في منطقة العسة على الحدود الليبية التونسية لتعزيز الحالة الأمنية ومكافحة عمليات التهريب عبر الحدود.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صادر عنها مساء الخميس، إن مديرية أمن رقدالين بالتعاون مع مديرية أمن الجميل ومديرية أمن زلطن، كلفت دوريات مشتركة في منطقة العسة لمكافحة الظاهرة التي تشكل تهديداً لأمن الدولة واستنزافاً لمواردها الاقتصادية.

وثمنت وزارة الداخلية المجهودات التي تبذلها مديريات الأمن بالمناطق لحفظ الأمن ومكافحة عمليات التهريب التي تستنزف موارد الدولة الاقتصادية.

ودعت الوزارة، «جميع أبناء الوطن الواحد إلى الوقوف صفًا واحدًا ليتحقق الأمن بكامل مستوياته»، مشيرة إلى أنها والأجهزة الأمنية التابعة لها لا يمكن أن تنجح لوحدها في هذا الأمر من دون المساعدة من كافة الشرائح الوطنية الفاعلة.

كما دعت الجميع إلى التمسك بطريق المصالحة إيمانًا منها بأنها الطريق الوحيد نحو الاستقرار والأمن في كافة ربوع ليبيا شرقًا وجنوبًا وغربًا.

دوريات مشتركة في منطقة العسة لتعزيز الحالة الأمنية. (داخلية الوفاق)
دوريات مشتركة في منطقة العسة لتعزيز الحالة الأمنية. (داخلية الوفاق)
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