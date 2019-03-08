آمر سبها يصدر قرارات لتنظيم عمل ومراقبة محطات الوقود

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الجمعة 08 مارس 2019, 03:36 مساء
إحدى قوافل الوقود المتجهة إلى الجنوب الليبي. (أرشيفية الإنترنت)

أصدر آمر منطقة سبها العسكرية ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة سبها اللواء المبروك الغزوي، جملة من القرارات والتعليمات بشأن تنظيم عمل ومراقبة محطات الوقود في منطقة سبها على أن تعمل بنظام 24 ساعة وعلى مدار اليوم، وهي الإجراءات التي تعمل على ضمان توزيع عادل للوقود ومكافحة تهريبه.

ومن بين القرارات التي أصدرها آمرالمنطقة العسكرية، أوامر إلى آمر الدوريات بجهاز الحرس البلدي، يطالبه فيها بضرورة مراقبة توزيع الوقود والغاز في المحطات ومعرفة المخالفين للتعليمات، والتأكد من وصول حصص الوقود التي يجري صرفها للمخابز والمرافق الصحية والعامة.

آمر «سبها العسكرية» يهدد: سلاح الجو سيتعامل مع أي شاحنات صهاريج وقود خارج الطرق الرئيسية

وطالب الغزوي في قراره بضرورة كتابة آمر الحرس البلدي تقريرًا أسبوعيًا يفيد بتفاصيل علمهم خلال الأسبوع لاتخاذ اللازم من إجراءات ضد المخالفين، كما طالب مستودع سبها بتزويد أربع محطات فقط بالوقود في نطاق البلدية.

وكان آمر منطقة سبها العسكرية أصدر بيانًا يحذر فيه بأنّ أي شاحنة وقود ستعمل خارج القنوات الرسمية سيتم استهدافها من قبل سلاح الجو.

وناشدت شركة البريقة المواطنين في مختلف المناطق وخصوصًا الجنوب، الإبلاغ عن أي مخالفات ترصد عن طريق التواصل مع الصفحة الرسمية لشركة البريقة على موقع الفيسبوك، أو من خلال الاتصال بالرقم المخصص للبلاغات والمعلن عنه بصفحة شركة البريقة.

وشهدت الفترة الماضية معاناة بعض المدن الليبية، خاصة الجنوب، نتيجة نقص الوقود لأسباب مختلفة بعضها يرجع إلى انتشار عمليات التهريب، مما يفتح المجال للسوق السوداء، فضلاً عن عدم قدرة الشاحنات على الوصول إلى بعض المناطق بسبب غياب عمليات التأمين على الطرق الرئيسة.

قرارات وتعليمات بشأن تنظيم عمل ومراقبة محطات الوقود في منطقة سبها
قرارات وتعليمات بشأن تنظيم عمل ومراقبة محطات الوقود في منطقة سبها
قرارات وتعليمات بشأن تنظيم عمل ومراقبة محطات الوقود في منطقة سبها
قرارات وتعليمات بشأن تنظيم عمل ومراقبة محطات الوقود في منطقة سبها
قرارات وتعليمات بشأن تنظيم عمل ومراقبة محطات الوقود في منطقة سبها
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