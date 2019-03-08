عودة أزمة الصرف الصحي لشوارع سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الجمعة 08 مارس 2019, 02:44 مساء
غرق شوارع في منطقة المهدية بسبب أزمة الصرف الصحي (بوابة الوسط- رمضان كرنفودة)

عادت أزمة الصرف الصحي من جديد إلى مدينة سبها خاصة منطقة المهدية، حيث المياه غطت الشارع ما أدى إلى إغلاق أبواب المحال التجارية والمنازل وبعض الشوارع.

في هذا الإطار قال المهندس عمر صالح رئيس وحدة شبكات الصرف الصحي بمكتب شركة الخدمات سبها، إن طفح مياه الصرف الصحي بمنطقة المهدية يرجع إلى انسداد فى الخط الذي ينقل من منطقة الجديد إلى المحطة الرئيسية ويعتبر خطًا انسيابيًا.

اجتماع موسع في سبها لمناقشة الحلول لأزمة الصرف الصحي بالمدينة

وأشار صالح في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى أنّ «سبب الانسداد هو حدوث انهيار بين وصلتين»، كما تعمل فرقة الصيانة على حل المشكلة وذلك بإنزال مضخة وتركيب محرك.

وعانت مدينة سبها من تفاقم شبكة الصرف الصحي لعدة سنوات؛ مما جعل بعض المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة تتدخل لتوفير مضخات ومحركات كهرباء ولكن غالبًا ما تتعرض للتخريب والسرقة.

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