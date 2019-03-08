وصول شحنات الأثاث المدرسي والمقررات لمراقبات التعليم بالبلديات

وصول شحنات الأثاث المدرسي إلى مخازن المرافق التعليمية بالبلديات

أعلنت إدارة المخازن بمصلحة المرافق التعليمية توالي وصول شحنات الأثاث المدرسي، وكتب مقررات الفصل الدراسي الثاني إلى مخازنها الرئيسة والفرعية في مختلف مراقبات التعليم بالبلديات .

وقال مدير مكتب شؤون المخازن ببلدية الخمس التابعة لمصلحة المرافق التعليمية أبوبكر البكاي، إن شحنات من الأثاث المدرسي قوامها أصناف من «المقاعد الفردية، المقاعد الزوجية، طاولة المعلم بالكرسي، كرسي معمل، خطاط سبورة بيضاء) إضافة إلى كتب مقررات الفصل الدراسي الثاني وصلت إلى المخازن الرئيسة، تزامنًا مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، لافتًا إلى أنّه من المقرر الشروع في توزيعها مطلع الأسبوع المقبل، وفق الاحتياج الفعلي وبالتنسيق مع مراقبي التعليم ببلديات.

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ومن جهته أشار مدير إدارة المخازن بالمصلحة علي الرقيق، إلى أن عمليات توزيع الأثاث المدرسي مستمرة لتشمل كافة المناطق التعليمية دون استثناء ووفق الاحتياج ومتطلبات العملية التعليمية، منوهًا إلى أن مصلحة المرافق التعليمية «تشرع ووفق الإمكانيات المتاحة في تجهيز المدارس التي عاودت نشاطها بعد توقف دام لسنوات واستكمال أعمال الصيانة الشاملة بها».

يشار إلى أن مصلحة المرافق التعليمية رصدت في وقت سابق ومن خلال لجان فنية، مستوى جهوزية المدارس لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، ومدى الاحتياج الفعلي من الأثاث المدرسي، وإمكانية تنفيذ أعمال الصيانات الخفيفة والشاملة.

وصول شحنات الأثاث المدرسي إلى مخازن المرافق التعليمية بالبلديات

وصول شحنات الأثاث المدرسي إلى مخازن المرافق التعليمية بالبلديات

وصول شحنات الأثاث المدرسي إلى مخازن المرافق التعليمية بالبلديات