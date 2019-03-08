ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني في السوق الرسمية خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 مارس 2019, 01:34 مساء
العملات الأجنبية الرئيسية تشهد تباينًا أمام العملة المحلية في السوق الرسمية على مدار الأسبوع

تراجع سعر صرف الدولار وارتفع اليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدينار، في السوق الرسمية، على مدار الأسبوع، حسب مصرف ليبيا المركزي.

وسجلت العملة الأميركية ارتفاعًا بنسبة 0.1% أمام العملة المحلية، حيث بلغ سعر الدولار 1.3891 دينارًا بنهاية الأسبوع (الخميس)، مقارنة 1.3867 دينار بداية المعاملات الرسمية أول الأسبوع (الأحد).

لكنّ العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) تراجعت بنسبة 0.3% أمام العملة المحلية، حيث سجل اليورو 1.5705 دينارًا الخميس، مقابل 1.5760 دينار خلال الفترة نفسها، كما هبط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.01% أمام العملة المحلية، مسجلاً 1.8304 دينار، مقابل 1.8307 دينار الأحد الماضي.

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أما الين الياباني فاستقر عند 1.2400 دينار خلال فترة المقارنة، لكنّ اليوان الصيني ارتفع إلى 0.2070 دينار الخميس، مقابل 0.2068 الأحد الماضي.

وأمام بعض العملات الخليجية المرتبطة بالعملة الأميركية، تراجع سعر صرف الدينار أمام الريال السعودي الذي ارتفع إلى 0.3704 دينار الخميس مقابل 0.3697 ديار الأحد، كما هبط أمام الدرهم الإماراتي الذي صعد إلى 0.3782 دينار مقارنة بـ0.3775 دينار.

تأتي هذه الأسعار قبل إضافة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183% على بعض المسحوبات التي حددها المجلس الرئاسي العام الماضي وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

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