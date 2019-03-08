تفاصيل إصدارات الحكومة الموقتة سندات مالية منذ العام 2014

الحكومة الموقتة باعت سندات بـ23 مليار دولار منذ العام 2014

قالت مصادر مصرفية ودبلوماسية لوكالة «رويترز» إن الحكومة الموقتة باعت سندات بقيمة تزيد على 23 مليار دولار لتمويل دفع الرواتب، متجاوزة البنك المركزي في طرابلس، «ما قد يخلق ثقباً ماليّاً أسود» في حالة توحيد المؤسسات المالية، على حد وصف المصادر نفسها.

وأوضحت الوكالة، في تقرير لها الأربعاء، أن وزارة المالية بالحكومة الموقتة قامت ببيع الدين للبنك المركزي بالبيضاء، وجرى استخدام عوائد البيع لدفع رواتب الموظفين في الشرق عبر بنوك محلية، مستخدمة دينارات تم طبعها غالباً في روسيا.

إنشاء وزارات

وأشارت «رويترز» إلى تراكم الدين منذ 2014، مع الانقسام السياسي الذي شهدته البلاد، وقالت: «إن الأمم المتحدة تحاول تجاوز الانقاسامات الليبية، ولكن الأطراف المتصارعة رسخت مواقعها، إذ قامت الحكومة الموقتة بإنشاء وزارات تابعة لها وشركة للنفط».

كما أشارت إلى أنه في طرابلس، «تتحكم السلطات المدعومة من الأمم المتحدة والبنك المركزي هناك في ميزانية سنوية تقدر بنحو 40 مليار دينار (29 مليار دولار)، ولكنهم يقومون بتمويل جزئي فقط للشرق، وذلك عبر دفع مرتبات للموظفين الذين تم تعيينهم قبل 2014».

ولكن منذ ذلك الوقت، قامت الحكومة الموقتة «بتوظيف الآلاف من الجنود والموظفين في الوزارات الجديدة التي أنشأتها، ولكي تتم تغطية فاتورة المرتبات وتمويل الجيش، أصدرت سندات تجاوزت قيمتها 32 مليار دينار (23 مليار دولار) منذ 2014، متجاوزة طرابلس».

تجميد الحظر على الفائدة

ونسبت «رويترز» إلى محافظ المصرف المركزي بالبيضاء، علي الحبري، قوله: «سيتم إصدار سندات هذا العام بقيمة نحو 7 مليارات دينار». ونوهت إلى أنه «لكي يتم دفع فائدة بقيمة 3%على السندات، جمدت الحكومة الموقتة حظراً عامّاً على هذه الفائدة… ولكي يتم تجاوز النقص القائم في الأوراق المالية في الشرق، قام البنك المركزي هناك بطباعة 10 مليارات دينار في روسيا، وهي أموال استخجمت لدفع مرتبات وفوائد على السندات، وفقاً لدبلوماسيين».

ويقول علي الحبري: «إن القانون يسمح لي بتأخير دفع أصول السندات لمدة 15 عاماً. وبالتالي لا توجد مشكلة».

وستراجع الأمم المتحدة حسابات المصرفين المركزيين في البيضاء وطرابلس هذا العام، في إطار خطة لتوحيد مصرف ليبيا المركزي. وتساءل أحد الدبلوماسيين الغربيين قائلاً: «لقد قام الشرق ببيع سندات لا ينوون دفعها. فكيف سيتم تقييمها عندما يتم التوصل لاتفاق في المستقبل، بقيمتها الحقيقية أو بقيمة أقل؟».

وقال إنه يتوقع «مشاكل للبنوك التابعة للدولة التي تقوم بدفع المرتبات، حيث يستخدم البنك المركزي جزءاً من الاحتياطي لدفع الفوائد على تلك السندات...»، حسب رويترز، التي نقلت عن الحبري أيضاً قوله: إن المركزي بالبيضاء «يدرس حالياً إنشاء سوق ثانية للسندات؛ لتوفير عشرة مليارات دينار من المواطنين والهيئات الرسمية في الشرق، مثل صناديق التأمين الاجتماعي والبنوك»، إذ تنفق الحكومة الموقتة نحو 400 مليون دينار كل شهر لدفع الرواتب، وتوفير الخدمات الأساسية».

الديون تهدد المستقبل

وديون الحكومة في الشرق تضاف إلى نحو 65 مليار دينار قامت السلطات في طرابلس باقتراضها منذ 2014، وهو ما حول البنك المركزي هناك إلى مؤسسة لتمويل دولة رفاه وخدمات عامة باهظة التكاليف. ويتم تغطية هذا الدين عن طريق قروض من دون نسبة فائدة من البنوك المحلية للبنك المركزي. كما تقوم الحكومة في طرابلس أيضاً بطباعة النقود، ولكن هذه المرة في بريطانيا.

ويقول حسني بي، وهو رجل أعمال بارز، إن الاقتراض في كل من الغرب والشرق قد زاد من الدين العام، ورفع من نسبة التضخم وجعل البنوك في وضع خطر.

وبالإضافة إلى من وظفتهم الحكومة الموقتة فإن «الحكومة في طرابلس تقوم بالتوظيف منذ 2014، وضمت أعضاء المجموعات المسلحة إلى قائمة متلقي المرتبات في محاولة لشراء ولائهم، كما تمت إضافة خريجي الجامعات، وهو ما رفع عدد الموظفين في ليبيا إلى 1.8 مليون الآن مقارنة بمليون فقط في 2010، وفقاً للمصادر الدبلوماسية نفسها».

فرص التنمية ضئيلة

وخلص تقرير «رويترز» إلى أنه «لا توجد فرص ضئيلة لتحقيق التنمية في ضوء إنفاق معظم الميزانية على المرتبات ودعم الوقود ونفقات المؤسسة الوطنية للنفط ومميزات أخرى مثل العلاج في الخارج. وبالتالي، لم يتم إطلاق أية مشاريع رئيسية لتطوير البنية التحتية منذ 2011، وهو ما ترك الطرق والمستشفيات في حالة سيئة».

ومن دون ميزانية، فإن معظم أجهزة الدولة، خاصة في الشرق، تقوم بالقليل من العمل. وتوظف شركة النفط الليبية 500 شخص في بنغازي، ولكن المديرين يقرون بأنهم لا يقومون سوى بالقليل نظراً لأن صادرات النفط تتم إدارتها عن طريق طرابلس. ويقول أحد كبار المديرين، بينما يبدو عليه الضجر أثناء جلوسه أمام مكتب كبير شبه خاوٍ وجهاز هاتف لا يرن أبداً، «نحن مستعدون للعمل، ولكننا في انتظار الأوامر».

وما يزيد الوضع سوءاً أنه لا توجد ميزانية تقريباً لإعادة بناء بنغازي ودرنة، حيث أحياء مدمرة بأكملها أثناء القتال. ويقول أسامة الكازا، رئيس لجنة إعادة الإعمار، إن إعادة بناء بنغازي فقط تحتاج إلى 50 مليار يورو، ويضيف: «لدينا ميزانية بقيمة 500 مليون دينار فقط لاستعادة الخدمات الأساسية. ولكن المدينة مدمرة».