أسعار الجمعة.. استقرار الدولار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 مارس 2019, 12:20 مساء
العملات الأجنبية الرئيسية لم تختلف كثيرًا اليوم الجمعة عن تعاملات أمس الخميس مقابل الدينار في السوق الموازية

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية الأكثر تداولاً مقابل الدينار في السوق الموازية اليوم الجمعة.

وشهد سعر صرف الدولار استقرارًا عند المستوى نفسه الذي سجله أمس الخميس بواقع 4.24 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما حافظ سعر صرف اليورو على السعر نفسه أيضًا الذي سجله أمس عند 4.83 دينار دينار، وهو الامر أيضًا بالنسبة للجنيه الإسترليني الذي استقر عند مستوى 5.40 دينار في السوق الموازية.

أما الليرة التركية فتحركت هبوط بواقع قرشين فقط مسجلة 0.77 دينار مقارنة بـ0.79 دينار أمس الخميس، كذلك الأمر بالنسبة للدينار التونسي الذي تراجع طفيفًا إلى 1.32 دينار مقابل 1.34 دينار ليبي أمس الخميس.

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