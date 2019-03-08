وفد ليبي يطّلع على التجربة الفنلندية في مجال التعليم التفاعلي

وفد من وزارة التعليم يزور الوكالة الوطنية للتعليم التابعة لوزارة التعليم والثقافة الفنلندية، ومؤسسة إييل للتدريب والتعليم

التقى وفد من وزارة التعليم برئاسة أمين عام اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور عبد المنعم أبولائحة، وعضوية مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين الدكتور محمد العتوق، المستشار التعليمي بوزارة التعليم بفلندا «أريو هيوتانيمي»، ومسؤول برامج التوأمة بمدينة هلسنكي بفلندا «ليو باهكين»، وذلك في إطار فتح آفاق تعاون جديدة بين البلدين في مجال التعليم والتدريب والاطلاع على التجربة الفنلندية في مجال التعليم التفاعلي.

وقدمت الوكالة، خلال اللقاء، شروحًا وافية للوفد حول دورها في تطوير التعليم بمختلف مراحله، وتجربة النظام التعليمي الفنلندي في التعليمي التفاعلي، كما استمع الوفد إلى العناصر الأساسية التي يرتكز عليها النظام التعليمي في فنلندا، والتي كان في مقدمتها اعتماد النظام التكاملي بين مختلف المراحل التعليمية، بدءاً بمرحلة التعليم الأساسي وصولاً إلى مرحلة التعليم.

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وفي سياق متصل، التقى الوفد بالمدير العام لمؤسسة إييل (AEL) للتدريب والتعليم «كيري جونونن»، الذي بدوره أعطى فكرة عن البرامج التي تقدمها المؤسسة في مجال الخدمات التعليمية، مبينًا المسارات التعليمية والعلاقة التي تربط التعليم المهني والثانوي والجامعي، وآليات ومتطلبات التحاق طلاب التعليم المتوسط بالدراسة الجامعية.

وفي ختام اللقاء جرى مناقشة إمكانية فتح آفاق تعاون جديدة في مجال البرامج التدريبية والتعليمية التي تقدمها المؤسسات الفنلندية في مختلف المجالات ومتطلبات الالتحاق بها، حيث أبدت الوكالة استعدادها لفتح آفاق تعاون جديدة مع وزارة التعليم الليبية وتقديم الخبرات اللازمة.