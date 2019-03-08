في الشرق والغرب.. ديون المصرف المركزي تصل 97 مليار دينار منذ 2014

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 مارس 2019, 11:15 صباحا
ديون المصرف المركزي في الشرق والغرب وصلت منذ 2014 إلى 97 مليار دينار

أفاد تقرير لوكالة «رويترز» بأنّ ديون المصرف المركزي في الشرق والغرب وصلت منذ 2014 إلى 97 مليار دينار لتمويل بنود الميزانية العامة خاصة الرواتب.

وقالت مصادر مصرفية ودبلوماسية للوكالة إن الحكومة الموقتة باعت سندات بقيمة تزيد على 32 مليار دينار (23 مليار دولار) منذ 2014 لتمويل دفع الرواتب، متجاوزة البنك المركزي في طرابلس، «ما قد يخلق ثقبًا ماليًّا أسود» في حالة توحيد المؤسسات المالية، على حد وصف المصادر نفسها.

الحبري: المركزي بالبيضاء سيصدر سندات بـ7 مليارات دينار هذا العام

وأشار التقرير إلى أنّ ديون الحكومة في الشرق تضاف إلى نحو 65 مليار دينار قامت السلطات في طرابلس باقتراضها منذ 2014، وهو ما حول البنك المركزي هناك إلى مؤسسة لتمويل دولة رفاه وخدمات عامة باهظة التكاليف. 

وأضافت أنه «يتم تغطية هذا الدين عن طريق قروض من دون نسبة فائدة من البنوك المحلية للبنك المركزي. كما تقوم الحكومة في طرابلس أيضاً بطباعة النقود، ولكن هذه المرة في بريطانيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بريطانيا تعيِّـن مبعوثًا للتفاوض على تعويضات ضحايا الجيش الأيرلندي
ليبيا
37 هدفًا فى الجوله الخامسة لدوري الأولى
رياضة محلية
الوطني لمكافحة الأمراض ينفي تفشي الملاريا.. وصحة الوفاق تتأهب لمنع انتشار المرض
ليبيا
صنع الله يتحدث عن المعركة «الخطرة» من أجل النفط
ليبيا
بالفيديو.. طفل إيراني موهوب يقلد محمد صلاح بدقة مذهلة
رياضة عالمية
استقالة وزيرة الخزانة الكندية تفاقم أزمة ترودو في «فضيحة الفساد» بليبيا
ليبيا
«الوطني لتفعيل دستور الاستقلال» يتقدم بمبادرة إلى البعثة الأممية لحل الأزمة ...
ليبيا
السراج يُنهي الخدمة العسكرية لرئيس الأركان المقال عبدالرحمن الطويل
ليبيا
من معسكرات التأهيل إلى المصانع.. مسلمون في الصين يجبرون على العمل مقابل أجور ...
دولى
«الليبية للحديد والصلب» ترفع أسعار منتجاتها بنسبة 20%
ليبيا
تقرير: طائرات تجسس أميركية تنطلق من بلدة تونسية لملاحقة الفارين من ليبيا
ليبيا
حكم عربي يدير المباراة المصيرية بين ليبيا وجنوب أفريقيا
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة التخلص من الملصقات على زجاج السيارة