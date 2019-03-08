في الشرق والغرب.. ديون المصرف المركزي تصل 97 مليار دينار منذ 2014

ديون المصرف المركزي في الشرق والغرب وصلت منذ 2014 إلى 97 مليار دينار

أفاد تقرير لوكالة «رويترز» بأنّ ديون المصرف المركزي في الشرق والغرب وصلت منذ 2014 إلى 97 مليار دينار لتمويل بنود الميزانية العامة خاصة الرواتب.

وقالت مصادر مصرفية ودبلوماسية للوكالة إن الحكومة الموقتة باعت سندات بقيمة تزيد على 32 مليار دينار (23 مليار دولار) منذ 2014 لتمويل دفع الرواتب، متجاوزة البنك المركزي في طرابلس، «ما قد يخلق ثقبًا ماليًّا أسود» في حالة توحيد المؤسسات المالية، على حد وصف المصادر نفسها.

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وأشار التقرير إلى أنّ ديون الحكومة في الشرق تضاف إلى نحو 65 مليار دينار قامت السلطات في طرابلس باقتراضها منذ 2014، وهو ما حول البنك المركزي هناك إلى مؤسسة لتمويل دولة رفاه وخدمات عامة باهظة التكاليف.

وأضافت أنه «يتم تغطية هذا الدين عن طريق قروض من دون نسبة فائدة من البنوك المحلية للبنك المركزي. كما تقوم الحكومة في طرابلس أيضاً بطباعة النقود، ولكن هذه المرة في بريطانيا».