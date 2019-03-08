محمد سيالة: هذا هو الحل الوحيد لتسوية الأزمة الليبية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الجمعة 08 مارس 2019, 12:59 صباحا

رأى وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، أن الحل الوحيد لتسوية الأزمة الليبية هو «إنهاء الانقسام السياسي»، و«أسبقية عقد مؤتمر وطني جامع».

وقال محمد سيالة إن الحل يأتي من:«خلال إجراء الانتخابات على قاعدة دستورية تفصل بين المتنازعين على السلطة وتتيح للشعب أن يقول كلمته عبر صناديق الاقتراع، وأن يناقش ممثلون عن كافة التوجهات والمكونات في مؤتمر جامع سبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي وفق مبادرة المبعوث الأممي».

وأكد سيالة من خلال كلمته في أشغال الدورة الـ151 لمجلس جامعة الدول العربية على أن «المجلس الرئاسي يواصل تعامله بروح إيجابية مع مبادرات الحل السياسي الهادفة إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية».

وعبّرسيالة على «قناعة ليبيا التامة بأهمية دور جامعة الدول العربية وأجهزتها في سبيل التسوية السياسية للأزمة التي تفاقمت بسبب التدخلات السلبية الخارجية ما شجع بعض الأطراف على عدم الالتزام بالمسار الديمقراطي».

ودعا سيالة إلى «وقفة جادة وتضامن عربي أكبر لإيقاف هذا العبث صونًا وحماية لوحدة الدول العربية وسيادتها الوطنية» حسب قوله.

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