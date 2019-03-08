شركة البريقة: مستمرون بتزويد الجنوب بالوقود يوميا

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الجمعة 08 مارس 2019, 12:04 صباحا

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط تزويدها لمناطق الجنوب بالوقود «يوميًا»؛ لتخفيف وطأة معاناة المواطن.

وأشارت الشركة إلى أنها « سيَّرت قافلة وهي محملة بنحو  1.010 مليون لتر من بنزين السيارات ونحو 190 ألف لتر من وقود الديزل».

ولفتت شركة البريقة إلى نشرها جداول الكميات المسلمة إلى المحطات الشرعية بمناطق الجنوب على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» بشكل يومي.

كما ناشدت الشركة «كافة المواطنين في مختلف المناطق، خصوصًا الجنوب الإبلاغ عن أية مخالفات ترصَد عن طريق التواصل مع الصفحة الرسمية لشركة البريقة على موقع فيسبوك أو من خلال الاتصال بالرقم المخصص للبلاغات والمعلن عنه بصفحة شركة البريقة».

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