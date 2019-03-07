توقيع اتفاقية تعاون بين «الحكم المحلي» وهيئة المعلومات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 مارس 2019, 07:36 مساء
وزير الحكم المحلي يصادق على اتفاقية التعاون المبرمة بين وزارة الحكم المحلي والهيئة العامة للمعلومات

صادق وزير الحكم المحلي الدكتور ميلاد الطاهر، اليوم الخميس، على اتفاقية التعاون المبرمة بين وزارة الحكم المحلي والهيئة العامة للمعلومات.

وتنص الاتفاقية، التي وقعها وكيل وزارة الحكم المحلي للشؤون الفنية الدكتور عبدالباري شنبار، ورئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعلومات الدكتور عبدالرؤوف البيباص، على تطوير كفاءة تقديم الخدمات وتفعيل انسياب البيانات بين الوزارة والهيئة، وفق أفضل الممارسات المتبعة تقنيًا.

كما تنص الاتفاقية، على التكامل بين الطرفين في توجهاتهما نحو تأسيس نظام العمل البلدي الإلكتروني، كما تسري أحكام الاتفاقية على الجهات التابعة لوزارة الحكم المحلي، وهي ديوان الوزارة، والمجالس البلدية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز المدن التاريخية، وشركة الخدمات العامة.

حضر مراسم المصادقة، رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعلومات، ووكيل وزارة الحكم المحلي للشؤون الفنية، ومديرا مكتبي التنسيق والمتابعة والإعلام والترجمة، ورئيس قسم النظام الوطني للمعلومات بالهيئة.

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