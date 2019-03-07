«تعليم الوفاق» تكشف تفاصيل برنامج «علاوة الحصة» للمعلمين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 مارس 2019, 06:24 مساء
وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام عادل جمعة

أكد وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام عادل جمعة، اليوم الخميس، التزام الوزارة بصرف علاوة الحصة لجميع المعلمين بكافة المراقبات التعليمية التي تقيدت بإنجاز الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية التابعة لها.

وأشار جمعة في بيان عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك»، إلى أنّ علاوة الحصة التي صرفت هذا العام بلغت نحو 302.593 مليون دينار ليبي، جرى توزيعها على قرابة 115.373 ألف معلم ومعلمة.

 صرف 302 مليون دينار لـ115 ألف معلم

وتحدث وكيل الوزارة عن بعض الصعوبات التي صاحبت تنفيذ برنامج علاوة الحصة والمعالجات التي ستقوم بها الوزارة بالخصوص، لافتًا إلى أنّ المخصصات المالية لعلاوة الحصة وصلت جميع المراقبات التعليمية باستثناء مراقبات تعليم (الجميل، سبها، أوباري، ترهونة، بنت بية، ظاهر الجبل، وازن، الماية، صبراتة»، ستتأخر عملية صرفها حتى الانتهاء من اعتماد الترتيبات المالية للعام الجاري2019.

تعليم الوفاق: إحالة الدفعة الرابعة من علاوة الحصة للمراقبات التعليمية الأسبوع الجاري

وأشار إلى أن هناك عددًا من المعلمين المتعاونين الذين لم ترد أسماؤهم ضمن قوائم المخصصات المالية الخاصة بعلاوة الحصة والواردة من وزارة المالية، مبينًا أنه سيتم إجراء عملية مناقلة للمبالغ المخصصة لهم لتكون ضمن مخصصات الباب الثاني للعام 2019، مؤكدًا أنه سيتم صرف علاوة الحصة لجميع المعلمين المتعاونين أوالذين لم ترد أسماءَهم بكشوفات وزارة المالية خلال العام الجاري وذلك أسوة بزملائهم المعلمين ممن جرى صرف علاوة الحصة لهم هذا العام.

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