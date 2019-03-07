مستشفى «السبيعة» ينفي إعطاء المرضى أدوية منتهية الصلاحية

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الخميس 07 مارس 2019, 06:07 مساء
مستشفى علي عمر عسكر «السبيعة» (أرشيفية: الإنترنت)

نفت إدارة مستشفى علي عمر عسكر «السبيعة» الأخبار المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ضبط أربع مخازن أدوية منتهية الصلاحية يتم إعطاءَها للمرضى.

وأكدت إدارة المستشفى في بيان حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، أن «هذه الأخبار عارية عن الصحة، ولم يتم إعطاء أي مرضى داخل المستشفى أدوية منتهية الصلاحية».

وبشأن العثور على أدوية منتهية الصلاحية أشارت إدارة المستشفى إلى أن «كل مستشفى يحتوي على مخزن للأدوية منتهية الصلاحية لحين التخلص منها»، لافتًا إلى أنّ الحرس البلدي تجوّل بداخل المستشفى، وتفقد جميع مخازن المستشفى ومن بينها مخازن الأدوية منتهية الصلاحية، وهو ما اعتبرته إدارة المستشفى مصدر اللبس في الأخبار المتداولة.

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